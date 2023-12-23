В стрельбах использовались учебные ракеты уменьшенной дальности, которые устроены аналогично боевым, но более безопасны и имеют меньшую дальность полета, сообщила BNS пресс-служба Генерального штаба обороны.

Учебные полигоны позволяют операторам HIMARS отрабатывать использование ракетного комплекса, порядок прицеливания и стрельбу в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

По словам командира батареи Charlie 3-го батальона 27-го артиллерийского полка, капитана Рэйчел А. Стюарт, учения прошли успешно и эффективно.

«В ходе учений нам удалось запустить в общей сложности 11 ракет, все из которых поразили цели. Все учение заняло всего один час, что показывает высокий профессионализм нашей команды и эффективность системы, - сказала Стюарт. - Самые большие уроки, которые наши солдаты получили во время работы в Эстонии, связаны с управлением транспортными средствами в заснеженных условиях и при ограниченной местности из-за густого леса».

Подразделения союзников США несут службу в Эстонии в рамках более продолжительной ротации, обеспечивающей постоянное присутствие сил США в странах Балтии. Это часть усилий по укреплению восточного фланга НАТО, о которых президент США Джо Байден объявил в июне прошлого года на саммите НАТО в Мадриде.

В декабре 2022 года Эстония подписала соглашение с США о приобретении шести систем залпового огня HIMARS. HIMARS считается самой современной в мире системой дальнего огня с закрытых огневых позиций, развертывание которой значительно повысит возможности сил обороны за счет увеличения дальности стрельбы и огневой мощи.