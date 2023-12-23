Рейсы отменяются: эстонский паром вышел из строя

«Из-за технической неисправности парома Tõll маршрут обслуживает только паром Piret. Рейсы на линии Виртсу-Куйвасту осуществляются по свободному графику, а все транспортные средства обслуживаются в общем порядке по мере прибытия», - рассказала член правления, руководитель по обслуживанию и коммерческому направлению TS Laevad Катрин Арон.

Арон заверила, что команда работает над устранением неисправности. «Паром вернется в строй при первой возможности. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - добавила она.

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