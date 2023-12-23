Фото ⟩ Жители Эстонии стали получать подозрительные письма о счетах за электричество

Мошенники используют различные способы, чтобы получить доступ к данным и деньгам людей. Сейчас жители Эстонии стали получать письма, в которых говорится, что счет за электроэнергию не оплачен, а для получения счета необходимо ввести личные данные.
На этот раз мошенники постарались. И само письмо, и страница, на которую потенциальная жертва попадает, если переходит по ссылке, выглядят вполне достоверно. Но аферистов выдает адрес электронной почты.
Прежде чем куда-либо вводить свои данные, обязательно стоит проверить, действительно ли у вас есть неоплаченный счет. При необходимости обратитесь за советом к члену семьи или поставщику услуг.