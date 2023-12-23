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Фото ⟩ Жители Эстонии стали получать подозрительные письма о счетах за электричество

Мерли Раудла
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Фото: Konstantin Sednev

Мошенники используют различные способы, чтобы получить доступ к данным и деньгам людей. Сейчас жители Эстонии стали получать письма, в которых говорится, что счет за электроэнергию не оплачен, а для получения счета необходимо ввести личные данные.

С помощью мошеннических писем преступники пытаются получить доступ к личным данным людей. 
С помощью мошеннических писем преступники пытаются получить доступ к личным данным людей. Фото: Kuvatõmmis

На этот раз мошенники постарались. И само письмо, и страница, на которую потенциальная жертва попадает, если переходит по ссылке, выглядят вполне достоверно. Но аферистов выдает адрес электронной почты.

Прежде чем куда-либо вводить свои данные, обязательно стоит проверить, действительно ли у вас есть неоплаченный счет. При необходимости обратитесь за советом к члену семьи или поставщику услуг.

Сайт, созданный мошенниками, внешне похож на сайт Eesti Energia.
Сайт, созданный мошенниками, внешне похож на сайт Eesti Energia. Фото: Kuvatõmmis
Мошенническое письмо. 
Мошенническое письмо. Фото: Kuvatõmmis
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