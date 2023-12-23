ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Потеря трех самых современных штурмовиков стала сильным ударом для России

В течение вчерашнего дня поступило несколько сообщений об атаках беспилотников в России в приграничных с Украиной районах, но точной информации о пораженных объектах нет.

На фронтах количество атак российских войск в целом вчера сократилось примерно на треть.

В направлении Сватово и Северодонецка продолжается активность российской армии в северной части линии фронта, предпринимаются попытки организовать удары в направлении Купянска. Никаких результатов вчера Россия не достигла. Никаких атак в направлении Лимана вчера россиянами организовано не было.

В районе Бахмута наступательные действия российских войск продолжаются с меньшей интенсивностью, чем в предыдущие недели. На передовой существенных изменений нет.

В Донецкой области российские силы очень активны в районе Авдеевки, но бои идут в «серой зоне» и заметных изменений нет. В районе Марьинки активность российских войск существенно снизилась.

На Южном фронте активность российских и украинских войск была скромной. Россия продолжает попытки атаковать украинские плацдармы на восточном берегу Днепра, но видимых результатов россияне не добились. Вчерашняя потеря самолетов российской армией означает, что ее операция в регионе потерпела серьезную неудачу, а планирование и проведение атак в будущем будет гораздо сложнее.