Сб, 23.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Потеря трех самых современных штурмовиков стала сильным ударом для России

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • ПВО Украины уничтожили три российских штурмовика Су-34
  • Российская армия атаковала юг Украины с помощью девяти беспилотников
  • Операции израильской армии на Западном берегу продолжаются

В последние месяцы Россия активно пытается атаковать базы ВВС Украины. Поскольку сама Украина сейчас использует ВВС в весьма скромных масштабах, усилия российской армии больше направлены на предотвращение переброски в Украину истребителей F-16, пишет экперт по безопасности Райнер Сакс.

Глава ВВС Украины заявил вчера, что украинские ПВО уничтожили три российских штурмовика Су-34. Самолеты были сбиты в оккупированном южном регионе Украины, где они использовались для нанесения ударов по украинским плацдармам на восточном берегу Днепра с помощью так называемых планирующих бомб.

Поскольку российская армия не смогла создать на побережье Днепра прочных артиллерийских позиций, использование ВВС стало для россиян важной компенсацией при отражении атак украинских войск.

Использование планирующих бомб позволяло избегать приближения штурмовиков к зоне действия украинской ПВО, ведь российская армия с весны не допускала риска потери своих самолетов. Российские ВВС были застигнуты врасплох в ходе своих рутинных действий, и это самая крупная победа украинской армии в этой операции. Потерять одновременно три самых современных штурмовика - это очень большая неудача. По данным ВВС Украины, самолеты были уничтожены из-за того, что они слишком рисковали, приближаясь к Днепру, чтобы нанести удар по украинским позициям в более глубоком тылу.

Пояснения ВВС Украины создают впечатление, что успешную атаку осуществили украинские истребители. Однако есть еще способы, которыми Украина могла сбить самолеты. Из открытых источников известно, что до конца года Украина должна была развернуть третью систему ЗРК Patriot, и есть предположения, что она будет развернута для защиты южного региона Украины.

Дроновые атаки продолжаются

Сегодня ночью российская армия атаковала Одесскую и Хмельницкую области на юге Украины с помощью девяти беспилотников, все из которых были уничтожены средствами ПВО.

В течение вчерашнего дня поступило несколько сообщений об атаках беспилотников в России в приграничных с Украиной районах, но точной информации о пораженных объектах нет.

На фронтах количество атак российских войск в целом вчера сократилось примерно на треть.

В направлении Сватово и Северодонецка продолжается активность российской армии в северной части линии фронта, предпринимаются попытки организовать удары в направлении Купянска. Никаких результатов вчера Россия не достигла. Никаких атак в направлении Лимана вчера россиянами организовано не было.

В районе Бахмута наступательные действия российских войск продолжаются с меньшей интенсивностью, чем в предыдущие недели. На передовой существенных изменений нет.

В Донецкой области российские силы очень активны в районе Авдеевки, но бои идут в «серой зоне» и заметных изменений нет. В районе Марьинки активность российских войск существенно снизилась.

На Южном фронте активность российских и украинских войск была скромной. Россия продолжает попытки атаковать украинские плацдармы на восточном берегу Днепра, но видимых результатов россияне не добились. Вчерашняя потеря самолетов российской армией означает, что ее операция в регионе потерпела серьезную неудачу, а планирование и проведение атак в будущем будет гораздо сложнее.

Действуя шаг за шагом, Украина отбросила тяжелые вооружения российских войск из районов на восточном берегу Днепра, и России становится все сложнее осуществлять атаки в этом регионе. У Украины наверняка не будет в ближайшее время безопасной возможности организовать форсирование Днепра таким образом, чтобы обеспечить более широкое продвижение вперед, в глубь российского тыла. Однако, продолжая нынешним способом, можно создать благоприятные условия для весны и удержать в регионе очень большое количество российских войск, причинив им большие потери.

Ожидание самолетов

В последние дни в СМИ начала распространяться информация о том, что Нидерланды в ближайшее время передадут Украине 18 истребителей F-16. Аналитики Американского института изучения войны (ISW) полагают, что процесс передачи может начаться до конца 2023 года. Крайне маловероятно, что Украина сможет применить эти самолеты в больших масштабах до весны, но само начало процесса станет большой моральной победой Украины. Это означало бы начало совершенно нового этапа в развитии обороноспособности Украины и провал стратегического уровня для России.

В последние месяцы Россия активно пытается атаковать позиции ВВС Украины. Поскольку сама Украина сейчас использует ВВС в весьма скромных масштабах, усилия российской армии больше направлены на предотвращение переброски в Украину истребителей F-16. Российские официальные лица также сделали вчера в значительной степени игнорируемое заявление о том, что если самолеты F-16 начнут атаковать позиции российской армии с аэродромов в других странах, Россия также нападет на эти аэродромы. Планов по использованию истребителей таким образом, конечно, у России нет, но заявление России подтверждает, что она также убеждена в скорой передаче самолетов Украине и понимает, насколько большую проблему это может создать российскам войскам.

Изриальские операции по зачистке

Никаких серьезных изменений в секторе Газа не произошло. Израильская операция по зачистке в северной части сектора продолжается. Израильская армия демонстрирует разрушение крупных туннельных систем. В городе Газа в северной части сектора израильтяне они не встречают серьезного организованного сопротивления, но происходят перестрелки с отдельными группами.

В городе Хан-Юнис в южной части сектора бои более серьезные и израильская операция там продвигается не так быстро. Израиль готовится взять под контроль центральную часть сектора Газа. Жителям населенных пунктов было рекомендовано эвакуироваться на юг.

На Западном берегу продолжаются операции израильской армии по зачистке. ХАМАС пытается призывать к антиизраильским демонстрациям в мечетях. Вчера в Рамалле прошли демонстрации, но серьезной реакции на призыв ХАМАС пока не последовало.

Между «Хезболлой» и Израилем регулярно происходят перестрелки. Каждый день «Хезболла» сообщает о гибели некоторых своих боевиков в результате авиаударов Израиля.

Хуситы продолжают шумную кампанию в СМИ в контролируемых ими районах северного Йемена, демонстрируя изображения мобилизованных солдат, готовящихся отправиться воевать в сектор Газа. Это не выглядящее серьезным мероприятие, но такого рода кампания в СМИ поможет мотивировать боевиков в секторе Газа продолжать сопротивление, и есть вероятность, что это побудит другие группы террористов проявлять активность на палестинских территориях.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх