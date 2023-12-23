ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Потеря трех самых современных штурмовиков стала сильным ударом для России

В течение вчерашнего дня поступило несколько сообщений об атаках беспилотников в России в приграничных с Украиной районах, но точной информации о пораженных объектах нет.
На фронтах количество атак российских войск в целом вчера сократилось примерно на треть.
В направлении Сватово и Северодонецка продолжается активность российской армии в северной части линии фронта, предпринимаются попытки организовать удары в направлении Купянска. Никаких результатов вчера Россия не достигла. Никаких атак в направлении Лимана вчера россиянами организовано не было.
В районе Бахмута наступательные действия российских войск продолжаются с меньшей интенсивностью, чем в предыдущие недели. На передовой существенных изменений нет.
В Донецкой области российские силы очень активны в районе Авдеевки, но бои идут в «серой зоне» и заметных изменений нет. В районе Марьинки активность российских войск существенно снизилась.
На Южном фронте активность российских и украинских войск была скромной. Россия продолжает попытки атаковать украинские плацдармы на восточном берегу Днепра, но видимых результатов россияне не добились. Вчерашняя потеря самолетов российской армией означает, что ее операция в регионе потерпела серьезную неудачу, а планирование и проведение атак в будущем будет гораздо сложнее.
Действуя шаг за шагом, Украина отбросила тяжелые вооружения российских войск из районов на восточном берегу Днепра, и России становится все сложнее осуществлять атаки в этом регионе. У Украины наверняка не будет в ближайшее время безопасной возможности организовать форсирование Днепра таким образом, чтобы обеспечить более широкое продвижение вперед, в глубь российского тыла. Однако, продолжая нынешним способом, можно создать благоприятные условия для весны и удержать в регионе очень большое количество российских войск, причинив им большие потери.