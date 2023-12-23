Паромное сообщение между Сааремаа и материком восстановлено

Паром Tõll, в субботу утром вышедший из строя из-за поломки, снова в рабочем состоянии и продолжает курсировать между материком и Сааремаа.
«Сегодня утром около 10 часов на пароме Tõll произошла техническая неисправность, точнее, произошла ошибка в модуле преобразователя энергии двигателя», - сообщил руководитель отдела судоходства и член правления TS Laevade Гульдар Кивро.
По его словам, экипаж судна обнаружил неисправность и оперативно ее устранил. Приоритетом было безопасное возвращение корабля в строй. В то же время шла подготовка к вводу в строй подменного судна Regula, но в зимний сезон спуск Regula на воду занимает отрезок времени куда больше обычного.