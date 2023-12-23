Паромное сообщение между Сааремаа и материком восстановлено

По его словам, экипаж судна обнаружил неисправность и оперативно ее устранил. Приоритетом было безопасное возвращение корабля в строй. В то же время шла подготовка к вводу в строй подменного судна Regula, но в зимний сезон спуск Regula на воду занимает отрезок времени куда больше обычного.