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Фото ⟩ На границе тучи ходят хмуро: очередь из Эстонии в Россию растянулась на несколько часов

Диана Харламова Наталия Гребнева
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Мокрый снег, неприятный ветер и часы стояния на пешеходной границе: так проводит начавшиеся длинные выходные около сотни жителей Эстонии и транзитных путешественников, пытающихся попасть в Россию из Нарвы. В автобусах теплее, но ждать вызова на границу – гораздо дольше.

Закрытые границы через Финляндию и рождественские праздники привели к тому, что жители Эстонии и других стран ЕС создали длинную очередь на границе из Нарвы в Ивангород.

Рейсовые автобусы на границе сейчас стоят минимум по два часа и больше, кому как повезет, а один туристический, как узнала корреспондент Rus.Postimees Диана Харламова, ждет, чтобы попасть в Россию, уже шесть часов.

«Я стою тут уже 6 часов и не знаю, сколько еще простою, - рассказал водитель этого автобуса Вадим (имя изменено). - Людей очень жалко. И непонятно, почему так долго все! Наверное, зависит от смены работников на границе. То три автобуса разом запустят, то один часами стоит. Ну, все на праздники едут. Говорят, плохо в России, а посмотрите, сколько народу!»

По словам Вадима, часов с 11 утра очередь начала двигаться быстрее, а вот ночью был «совсем кошмар»: «Сейчас ситуация не такая страшная, как ночью: очередь движется неплохо, больше часа на данный момент люди не стоят».

Маша (имя изменено) едет на праздники к друзьям в Санкт-Петербург. «Надеюсь, что быстро пройду, но все говорят, что на России жопа», - готовится она к продолжению дорожных приключений.

Все, с кем удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, отправляются в Россию на праздники. Группа улыбчивых итальянцев, к примеру, едет в Москву - один из них давно живет там и неплохо говорит по-русски. Ребята надеются, что не замерзнут в очереди на российскую границу. Очень хотят посмотреть Москву, для них это первая поездка.

Однако в массе своей люди не очень настроены общаться – всем просто очень хочется побыстрее пройти границу. Однако некоторые из них описывают свои приключения в соцсетях.

Так, по данным пользователей группы Facebook «Граница Нарва - Ивангород», вчера вечером на пешеходном пограничном переходе «от двери до двери», то есть из Эстонии до входа в РФ, люди на улице проводили по три-четыре часа и больше. Например, в группе можно найти сообщения, что человек приехал на границу в Нарве 18.50, а с российской стороны вышел только в 22.20.

«Бедолаги. Хорошо не -15 - 20 на улице. Обморожения были бы 100 процентов», - комментировали ситуацию сочувствующие. По наблюдениям путешественников, ситуация усугубляется тем, что на российской стороне нет возможности быстрого прохода по биометрическому паспорту, такая схема работает только на эстонской.

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