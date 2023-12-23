Фото ⟩ На границе тучи ходят хмуро: очередь из Эстонии в Россию растянулась на несколько часов

Закрытые границы через Финляндию и рождественские праздники привели к тому, что жители Эстонии и других стран ЕС создали длинную очередь на границе из Нарвы в Ивангород.

Рейсовые автобусы на границе сейчас стоят минимум по два часа и больше, кому как повезет, а один туристический, как узнала корреспондент Rus.Postimees Диана Харламова, ждет, чтобы попасть в Россию, уже шесть часов.

«Я стою тут уже 6 часов и не знаю, сколько еще простою, - рассказал водитель этого автобуса Вадим (имя изменено). - Людей очень жалко. И непонятно, почему так долго все! Наверное, зависит от смены работников на границе. То три автобуса разом запустят, то один часами стоит. Ну, все на праздники едут. Говорят, плохо в России, а посмотрите, сколько народу!»

По словам Вадима, часов с 11 утра очередь начала двигаться быстрее, а вот ночью был «совсем кошмар»: «Сейчас ситуация не такая страшная, как ночью: очередь движется неплохо, больше часа на данный момент люди не стоят».

Маша (имя изменено) едет на праздники к друзьям в Санкт-Петербург. «Надеюсь, что быстро пройду, но все говорят, что на России жопа», - готовится она к продолжению дорожных приключений.