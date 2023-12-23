Новые меры безопасности на переездах приведут к изменениям в расписании поездов Elron

«Безопасность всегда является самым важным требованием на железной дороге, и поскольку бывали ситуации, когда взаимодействие между пассажирскими поездами и системами безопасности пути нарушалось, было принято такое решение», - сказал руководитель службы безопасности железнодорожного предприятия Eesti Raudtee Тарви Вийсалу, по словам которого, бывали ситуации, когда для автоодителя некорректно срабатывал светофор или шлагбаум на переезде. Так, для дизель-поездов Elron у 39 переездов на участках дорог Тапа-Нарва, Тапа-Тарту и Тарту-Валга установлена предельная скорость 60 км/ч. Это приведет к изменению со 2 января расписаний движения пассажирских поездов восточного направления.

«Команды безопасности железнодорожных компаний и Агентства по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) тщательно расследовали случаи и их возможные причины как с точки зрения поездов, так и с точки зрения инфраструктуры, и в сотрудничестве было решено, что прежде чем такие проблемы могут быть полностью исключены, необходимо ввести меры предосторожности», - пояснил Вийсалу.

Для пассажиров поездов ограничения скорости у переездов означает увеличение времени в пути.

Обновленное в связи с временными ограничениями расписание размещается на сайте Elron; оно будет действовать со 2 января.