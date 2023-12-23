Сеть Koduekstra сообщила о закрытии еще одного магазина

«Мы действительно решили организовать финальную распродажу в магазине Haapsalu Koduextra, в рамках которой покупатели смогут приобрести товары со скидкой 30 процентов от обычной цены. Занимаемся реформированием сети магазинов для достижения большей эффективности», - сказал Тыну Лемсаар, генеральный директор Koduekstra.