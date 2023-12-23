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Сеть Koduekstra сообщила о закрытии еще одного магазина

Ромет Креэк
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Сеть Koduekstra сообщила о закрытии своего магазина в Хаапсалу в конце 2023 года.
Сеть Koduekstra сообщила о закрытии своего магазина в Хаапсалу в конце 2023 года. Фото: Koduekstra

Магазин Koduekstra, расположенный на цокольном этаже торгового центрa Haapsalu kaubamajа, закроет свои двери в конце года, и Хаапсалуское общество потребителей ищет для помещений нового арендатора, пишет Lääne Elu.

«Мы действительно решили организовать финальную распродажу в магазине Haapsalu Koduextra, в рамках которой покупатели смогут приобрести товары со скидкой 30 процентов от обычной цены. Занимаемся реформированием сети магазинов для достижения большей эффективности», - сказал Тыну Лемсаар, генеральный директор Koduekstra.

Более подобно о закрытии магазина можно прочитать в Lääne Elu.

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