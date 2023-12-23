ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кылварт провозгласил рождественский мир

Традиция провозглашения рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится к периоду правления шведской королевы Кристины. Рождественский мир провозглашает в полдень сочельника мэр или секретарь магистрата.

В этом году исполняется 30 лет с того дня, когда президент Эстонской Республики Леннарт Мери впервые провозгласил рождественский мир из окна Таллиннской ратуши. Президент Леннарт Мери объявлял рождественский мир в первые два года - в 1993 и 1994 годах. В 1995 году рождественский мир в Таллинне провозгласил мэр Яак Тамм, с тех пор рождественский мир провозглашает мэр Таллинна.