ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Екатерины Дунцовой в президенты

20 декабря она подала документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию выдвинувшей ее инициативной группы. После этого сотрудники Минюста пришли с проверкой к нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы.

В случае регистрации Дунцова составила бы конкуренцию действующему президенту России Владимиру Путину, который объявил о выдвижении своей кандидатуры и в случае победы на выборах заступит на пятый срок.

После сегодняшнего решения ЦИК Путин остается единственным допущенным до сбора подписей выдвиженцем в президенты.

Дунцову называют оппозиционной журналисткой и противницей войны в Украине. На ее сайте говорится, что «последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение», а «военные операции» на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации».

В своих интервью она говорила о необходимости закончить войну в Украине, но не уточняла, как именно этого можно достичь.

«Мирные переговоры по специальной военной операции - один из приоритетных вопросов для меня. Для того чтобы мирные переговоры принесли результат, действительно придется потратить немало времени. Но все возможно, я верю в это», - говорила она в интервью изданию «Настоящее время».