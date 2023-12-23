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ФОТО ⟩ Бойкая торговля в канун Рождества на Тартуском рынке: утки и гуся на прилавках нет

Йенс Раавик Силле Аннук
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В субботу утром поиск свободного парковочного места рядом с торговыми центрами и Тартуским рынком мог стать настоящей головной болью, поскольку в преддверии праздников покупатели толпами перемещались между торговцами. Были и те, кто пришел искать елки в последний момент. При этом в продуктовых ларьках все еще можно было увидеть разнообразный ассортимент.

В субботу в здании Тартуского рынка передвигаться было относительно трудно, потому что в 11 часов между прилавками уже было очень много людей.

Среди других покупателей на рынок за всем самым лучшим пришел и Пеэп Петерсон, политик и участник популярного телешоу Masterchef Eesti, которому, по его словам, за праздники нужно будет накормить десятки ртов. «У меня огромная семья, и на первую рождественскую вечеринку придет около 20 человек, для которых мне предстоит приготовить пять блюд», - уточнил он.

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