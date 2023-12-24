Рождественский топ Rus.Postimees ⟩ Где гулять по праздничной Риге

Рождественская ночь - время домашнего чуда. Дальше предновогодняя неделя, когда можно не только убираться, ходить по гостям и сходить с ума от магазинов. Можно рвануть к соседям и провести хотя бы пару дней в одном из самых шикарных городов Балтии. Зимой Рига так же графична и элегантна, как Таллинн, да только размер имеет значение. Это реально большой город, где есть множество точек притяжения не только в Старом центре. Rus.Postimees дарит читателям памятку о незабываемой прогулке по латвийской столице.
Рига пережила строительный бум в те же годы, что и другие крупные города континентальных империй Европы. В Австро-Венгрии тройку лидеров составляли Вена, Будапешт и Прага, в Россиской империи - Санкт-Петербург, Рига и Гельсингфорс. Логистические преимущества Риги на пути в Европу были очевидны, поэтому она едва не обошла столицу империи. И сегодня нигде в балтийских странах вы не найдете города, равного по количеству архитектурных шедевров и мест проведения досуга. Ниже - список того, что нельзя пропустить и ради чего в Ригу возвращаются в разное время года.
1. Столица балтийского югенд-стиля
Согласно авторитетному справочнику Яниса Крастиньша «Архитектура Art Nouveau в Риге» (на латышском и английском языках доступен в сети прекрасных книжных Janis Roze), центральная часть Риги насчитывает свыше 1500 зданий, сохранивших в аутентичном или реконструированном виде уникальный дизайн стиля, который по-русски называют «модерн», по-немецки - jugend (хотя в Австрии - secession), по-французски - l'art nouveau, по-итальянски - liberty, и так далее.
Даже Хельсинки с его гениальным «северным модерном» смотрится в этой части наследия более компактно. Рига словно дразнит безбрежностью и безудержностью своей опьяняющей красоты. Одно из ключевых имен города - архитектор Михаил Эйзенштейн, отец великого кинорежиссера, который ненавидел папу в том числе за эклектичный вкус и выпекание «тортиков» на потребу скоробогатой публике.
Если от ранних образцов конца XIX века вдоль улицы Виландес пойти по улице Элизабетес вдоль парка Кронвальда, который обозначает границу так наз. «тихого центра», можно крутануться на улицу Алберта, где от концентрации домов Эйзенштейна рябит в глазах. Здесь же в одном из домов есть и музей рижского югенда, хотя он, как и его аналог в Будапеште, очень камерный и достаточно субъективный.
Лучше всего о строительном буме и представлении буржуазии о красоте расскажут сами дома. Нужно лишь помнить, что бог в деталях, и покружить по пленительному району вплоть до «цитатного» дома на Алуньяна, созданного для Риги финскими архитекторами Густавом Линдбергом и Кнутом Вазашерной. Кстати, совсем рядом с этой махиной располагается рижский музей медицины - один из лучших в своем родине и напоминающий аналогичные учреждения Вены.
2. Деревянное предместье Гризинькалнс
Относительно шумные проспекты рижского центра за пределами Вецриги (Старого города) пересекаются намного более тихими улицами. В восточной части Латгальского предместья, в треугольнике между широкими улицами Бривибас и Пернавас (то есть Пярнуской) вдоль богатой своим югнендом улицей Александра Чака не сразу заметен приезжему глазу чудесный деревянный район Гризинькалнс. Зимой он утопает в снегах, а летом - в зелени. В некоторых секторах его застройки сложно поверить, что в пяти минутах ходьбы ездят троллейбусы, а толпа не даст соврать, что вы - в Восточной Европе.
В Гризинькалнсе - милые скверы, симпатичные недорогие пекарни и локальные магазины типа Lauvas Alus («Львиное пиво») на Таллиннской, между прочим, улице, где продаются сорта пенных напитков со всей Латвии. Эстонские знатоки, может, и поморщатся, как это принято в отношениях между соседями, но туристический интерес, как кажется, может и пересилить локальную гордыню. Больше всего Гризинькалнс похож на границу каменного и деревянного Пельгуранна в Таллинне - не так зажиточно, как в Каламая, но уже фактурно и харизматично.
3. Крупнейший крытый рынок Европы
Рижский рынок видят все, кто приезжает в город на автобусе, - он прямо напротив автовокзала. Если суммировать его уникальность, то это: 1) единственный в мире рынок, действующий в бывших ангарах для дирижаблей «Граф Цеппелин», которых всего сохранилось шесть штук, а пять из них здесь; 2) самый большой по площади крытый рынок во всей Европе (например, страшно раскрученный крытый рынок в Будапеште меньше в пять раз); 3) крупнейший рыбный павильон в странах Балтии; 4) единственное место в тех же странах, где продается буквально все от домашних солений и крафтового алкоголя (все легально) до испанского окорока целиком.
На рижский рынок ходят, как на экскурсию, и проводят там примерно весь день. Бонус к этому походу - возможность с набережной канала зайти в подземелья рынка для выгрузки товара. Это катакомбы пугающей длины, больше которых - только закоулки открытого рынка, который постепенно заполняется хостелами и арендуется под разный мелкий бизнес. Рядом с рыночным кварталом - музей Рижского гетто (очень рекомендуется), «сталинская» высотка Латвийской академии наук и Латгальский рынок, где находится самая туристическая барахолка.
4. Микроклимат острова Кипсала
С набережной Даугавы можно бросить взгляд на старую Ригу, проходя мимо фигуры «Большого Кристапса» (Святого Христофора), упрятанной в стеклянный ящик. Согласно легенде ганзейского времени, в Риге было три чуда - мост, что на воде лежит (видимо, понтон), великан, что у ворот стоит (цветная скульптура XVI века, копия которой и стоит на набережной) и колокол, что снаружи башни висит (колокол Цервки Св. Иакова; по другой версии - деревянная колокольня Церкви Св. Петра). От Кристапса хорошо виден и вантовый мост, и высотка Сведбанка на другом берегу. Точнее, на южной оконечности острова Кипсала.
Остров этот - отдельный маршрут: летом на целый день, зимой - пока не замерзнешь. Главный культурный объект на Кипсала - это бесплатный, но очень глубоко и сильно сделанный мемориал Жаниса Липке. Так звали докера рижского порта и контрабандиста, который спас во время нацистской оккупации 56 евреев и уже в качестве советского пенсионера получивший за это статус праведника мира. Неподалеку располагается ротонда Улдиса Пиленса – здание выставочного центра фонда «Ола», где проходят достойные выставки. Тогда как в местном экспоцентре делать нечего, если, конечно, нет специализированных деловых устремлений.
Деревянная застройка острова - еще один заповедник хорошего вкуса. Здесь попадаются уцелевшие и восстановленные виллы, чем-то напоминающие район Таллинна Нымме, который до Второй Мировой войны имел статус отдельного города. То же обилие зелени, та же тишина больших ухоженных участков. Только влажность выше - рядом дышит огромная река.
5. Ангенскалнс и секреты левого берега
Своя деревянная симфония есть и на левом берегу, носящем название Пардаугава (по-русски - Задвинье). Последнее время Агенскалнс все чаще всплывает в путеводителях как основное направление интереса для тех, кто ценит аутентичную балтийскую атмосферу. Название района происходит от поместья остзейского барона Генриха фон Агена - этот дом, отреставрированный до блеска, находится сейчас за высоким забором, поставленном деловыми людьми. Но Агенскалнс любят за то, что вокруг и вовсе не огорожено заборами. Наверное, сейчас это самое пленительное место для городских прогулок.
Агенскалнс - классическое предместье, полному преображению которого доходными домами помешала Первая мировая война. При демократической республике вектор развития сам собой сместился - денег было мало. Поэтому деревянная застройка простояла все советские годы, а последние десятилетия не сносится, а приводится в божеский вид. Происходит это в том числе усилиями различных НКО типа Koka Riga (центр «Деревянная Рига», объединяющая знатоков и энтузиастов города). В конце XIX века в Риге было 12000 деревянных построек, сейчас их осталось около 4000, что тоже, конечно, немало.
Основная артерия Агенскалнса с магазинами и кафе - улица Калнциема, где можно и поесть, и посидеть в шикарном винном баре. Но лучше, конечно, углубиться в застроенные домишками двинские дюны, на которых располагается основной массив района. В глубине находится центр его повседневной жизни - неоготический рынок, строившийся больше 10 лет и сданный в 1923 году. Нынешний Агенскалнс стремительно превратился в аналог таллиннского Каламая. Ярмаркой тщеславия это место не назовешь, но и в нищете местных жителей заподозрить трудно. Скорее удивительная и неповторимая балтийская буржуазность с очень сдержанными и оттого симпатичными внешними проявлениями. Побродите здесь - убедитесь сами.