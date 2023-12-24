Рождественский топ Rus.Postimees ⟩ Где гулять по праздничной Риге

Фактуры домов Гризинькалнса, ждущие реновации и частичной потери обаяния. Фото: Ян Левченко

3. Крупнейший крытый рынок Европы

Рижский рынок видят все, кто приезжает в город на автобусе, - он прямо напротив автовокзала. Если суммировать его уникальность, то это: 1) единственный в мире рынок, действующий в бывших ангарах для дирижаблей «Граф Цеппелин», которых всего сохранилось шесть штук, а пять из них здесь; 2) самый большой по площади крытый рынок во всей Европе (например, страшно раскрученный крытый рынок в Будапеште меньше в пять раз); 3) крупнейший рыбный павильон в странах Балтии; 4) единственное место в тех же странах, где продается буквально все от домашних солений и крафтового алкоголя (все легально) до испанского окорока целиком.

На рижский рынок ходят, как на экскурсию, и проводят там примерно весь день. Бонус к этому походу - возможность с набережной канала зайти в подземелья рынка для выгрузки товара. Это катакомбы пугающей длины, больше которых - только закоулки открытого рынка, который постепенно заполняется хостелами и арендуется под разный мелкий бизнес. Рядом с рыночным кварталом - музей Рижского гетто (очень рекомендуется), «сталинская» высотка Латвийской академии наук и Латгальский рынок, где находится самая туристическая барахолка.

4. Микроклимат острова Кипсала