Ханно Певкур: государство приобрело уже 42 земельных участка для расширения полигона в Нурсипалу

«На этой неделе я подписал предложение следующему владельцу застронного участка. Сделка еще не совершена, но когда она состоится, то будут приобретены четыре застройки, остальное - лес и сельскохозяйственные земли», - сказал министр обороны.

По его словам, самое главное в Нурсипалу сейчас - завершение строительства зоны приема союзников. «Здания возведены, монтируются коммуникации. Арка моста также должна быть на месте. Мы продолжим работы, которые можем вести с имеющимися разрешениями, - сказал Певкур, добавив, что исследование шума и вибрации также находится в работе, ведется и дополнительное археологическое исследование. - Мы разделили действия государства на два этапа. Правительство установило границы Нурсипалу, но мы можем осуществлять деятельность на территориях, где воздействие на природу исключено. Мероприятия второго этапа требуют оценки воздействия Natura и развития меры по смягчению последствий, то после них правительство должно принять новое решение о том, что можно сделать в этих сферах и как двигаться дальше».

По словам Певкура, несколько недель назад в Министерстве обороны прошла встреча с представителями Центра развития Вырумаа и самоуправлений, в ходе обсуждения были разрешены инвестиции. «Это третий пакет, то есть смягчение воздействия звука и вибрации. Мы продолжим рассказывать об этих деталях на новой неделе, и это может стать следующим соглашением с местными жителями о том, как начать подавать заявки на субсидии, чтобы сделать их дома более прочными и виброустойчивыми», - рассказал Võrumaa Teataja министр обороны.