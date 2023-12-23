В сборную Эстонии по футболу вызваны девять потенциальных дебютантов

Эстонский футбольный союз опубликовал 23 декабря список из 25 игроков, которые вызываются в расположение сборной Эстонии для участия в тренировочном лагере на Кипре с 6 по 13 января. 12 января сборная Эстонии сыграет на Кипре товарищеский матч против сборной Швеции.