В сборную Эстонии по футболу вызваны девять потенциальных дебютантов

Эстонский футбольный союз опубликовал 23 декабря список из 25 игроков, которые вызываются в расположение сборной Эстонии для участия в тренировочном лагере на Кипре с 6 по 13 января. 12 января сборная Эстонии сыграет на Кипре товарищеский матч против сборной Швеции.
Выбор главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли таков: вратари - Карл Андре Валлнер, Эверт Грюнвальд, Хенри Перк, защитники - Кен Калласте, Никита Баранов, Мяртен Кууск, Расмус Пеэтсон, Марко Лукка, Эдгар Тур, Кристо Хуссар, Андреас Вахер, Робеерт Веэринг, игроки средней линии и атаки - Константин Васильев, Сергей Зенев, Мартин Миллер, Маркус Поом, Михкель Айнсалу, Рауно Аллику, Марк Оливер Рооснупп, Марк Андерс Лепик, Роби Саарма, Оскар Хыйм, Никита Михайлов, Кевор Палуметс, Рамол Силламаа.
Девять игроков из этого списка прежде никогда не выступали за сборную Эстонии. Это Грюнвальд, Перк, Хуссар, Вахер, Веэринг, Хыйм, Михайлов, Палуметс и Силламаа.