Известны уже три имени жертв стрельбы в Праге. Чехия погрузилась в траур

В субботу в Чехии объявлен день общенационального траура по погибшим в четверг во время массовой стрельбы в Карловом университете, устроенной 24-летним студентом Давидом Козаком. Его жертвами стали 13 человек - студенты и преподаватели. Сам Козак застрелился при приближении к нему полицейских.
Полиция Праги заявляет, что личности всех погибших установлены, но их пока не будут обнародовать.
Имена некоторых жертв стали известны из других источников.
Накануне кафедра музыковедения Карлова университета подтвердила в своем аккаунте в фейсбуке гибель завкафедрой Ленки Главковой.
Еще одно известное имя жертвы - Люси Спиндлерова. Она была студенткой первого курса отделения чешского языка и готовилась в будущем работать с глухонемыми людьми.
Об этом сообщила ее семья.
Также подтвердилась гибель 50-летнего преподавателя шведской и финской литературы Яна Дласка. Статья о нем в «Википедии» была отредактирована в субботу утром, в нее добавлена дата смерти.
По последним данным, оружие, которым Козак застрелил 13 человек, и арсенал, принесенный им в университет и найденный после его гибели, были приобретены им законным образом.
Общенациональный траур
В субботу по всей стране приспущены государственные флаги, отменены спортивные и культурные мероприятия.
Также полностью закрыты или ограничены в часах работы многие рождественские базары.
Это связано как с уважением к памяти погибших, так и с повышенными мерами безопасности, введенными в субботу в Праге и других крупных городах страны.
В течение дня по всей Чехии пройдет минута молчания в память о жертвах массовой стрельбы.
В полдень по местному времени на пражском соборе святого Вита, самого большого в стране, били колокола.
Президент Чехии Петр Павел намерен посетить главную поминальную мессу дня.
В других соборах и церквях Чехии тоже проходят службы по погибшим.
К импровизированному мемориалу возле Карлова университета люди продолжали идти даже ночью. Там уже тысячи свечей и сотни букетов.
В субботу утром его посетил спикер сената Милош Выстрчил.
«Это ужасный опыт для всех нас, но он не сравним с тем, что пережили жертвы нападения и что переживают их родные сейчас. Сейчас мы можем им помочь, разделив их боль, и это то, что мы все делаем», - сказал он.
«Трудно найти слова, чтобы достаточно жестко осудить произошедшее, а с другой стороны, чтобы выразить боль и ужас, которые испытывает все наше общество за несколько дней до Рождества», - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.