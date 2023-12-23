Известны уже три имени жертв стрельбы в Праге. Чехия погрузилась в траур

Полиция Праги заявляет, что личности всех погибших установлены, но их пока не будут обнародовать.

Имена некоторых жертв стали известны из других источников.

Накануне кафедра музыковедения Карлова университета подтвердила в своем аккаунте в фейсбуке гибель завкафедрой Ленки Главковой.

Еще одно известное имя жертвы - Люси Спиндлерова. Она была студенткой первого курса отделения чешского языка и готовилась в будущем работать с глухонемыми людьми.

Об этом сообщила ее семья.

Также подтвердилась гибель 50-летнего преподавателя шведской и финской литературы Яна Дласка. Статья о нем в «Википедии» была отредактирована в субботу утром, в нее добавлена дата смерти.

По последним данным, оружие, которым Козак застрелил 13 человек, и арсенал, принесенный им в университет и найденный после его гибели, были приобретены им законным образом.

Общенациональный траур

В субботу по всей стране приспущены государственные флаги, отменены спортивные и культурные мероприятия.

Также полностью закрыты или ограничены в часах работы многие рождественские базары.

Это связано как с уважением к памяти погибших, так и с повышенными мерами безопасности, введенными в субботу в Праге и других крупных городах страны.

В течение дня по всей Чехии пройдет минута молчания в память о жертвах массовой стрельбы.

В полдень по местному времени на пражском соборе святого Вита, самого большого в стране, били колокола.