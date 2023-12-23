На ледовом стадионе Хярма в Ласнамяэ стартовал конкобежный сезон

В субботу, 23 декабря, в 15 часов открылся ледовый круг для конькобежного спорта на ласнамяэском стадионе Хярма, где можно кататься и во время каникул.
«Я рада сообщить, что помимо Ласнамяэского катка в парке Тондираба, с сегодняшнего дня вы можете кататься на коньках и на ледовом стадионе Хярма. Это отличное место для активного времяпрепровождения в пределах Ласнамяэ, где могут собраться люди, предпочитающие более быструю езду на коньках», - сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.
Конькобежный стадион Хярма распроложен по адресу Коорти, 25. Длина конькобежной дорожки составляет 400 метров, а ширина - 10.
Каток открыт каждый день, в том числе и во время рождественских праздников. Лишь 1 января каток будет закрыт.