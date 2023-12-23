МНЕНИЕ ⟩ Становится ли Нарва столицей бабушек?

Если посмотреть на содержание дорог, то в Нарве дела обстоят в основном хорошо. Во время обильных снегопадов передвигаться сложнее, но все же не так уж опасно. Всем же известно, что путешествовать по снегу с рулатором или с детской коляской - большое предприятие.

Большую обеспокоенность вызвал гололед, который на время заставил людей сидеть в своих четырех стенах, а также привел некоторых людей в отделения экстренной медицины. Быстрое и эффективное обслуживание тротуаров имеет важное значение, особенно когда значительная часть населения передвигается пешком.

Пенсионеры Нарвы умеют ценить красивое городское пространство и по возможности активно его использовать. Многие из них - образцовые пешеходы, которые в хорошую погоду просто выходят показать себя на набережной. Однако для этого нужны менее крутые лестницы и побольше скамеек, на которых можно устроить привал. Наконец-то бабушки в Нарве начали ходить в кафе и заводить новые привычки.

Важнее дорог и скамеек - компания, в которой можно провести старость. К сожалению, у многих дети и внуки находятся далеко, что создает много одиночества. Важная роль как городской управы, так и общины состоит в том, чтобы создавать возможности для проведения времени в общении.

К счастью, пожилые люди в Нарве предприимчивы, и многие из них сгруппировались в различные объединения, чтобы вместе гулять по вечерам и отмечать важные годовщины. Нарва - город с хорошим темпом, где не нужно спешить: во-первых, здесь все так близко, а во-вторых, времени у всех предостаточно.

Одна бабушка из Нарвы сказала, что совсем не обязательно использовать солидные и корректные термины «пожилой» и «почтенный». Можно просто сказать - «пенсионер»; бабушка гордится этим статусом и говорит, что Нарва - очень хорошее место для жизни на пенсии и для того, чтобы стареть.