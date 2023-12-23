МНЕНИЕ ⟩ Становится ли Нарва столицей бабушек?

- Треть жителей Нарвы - пенсионеры
- Нарвские пенсионеры умеют ценить красивое городское пространство
- В Нарве никуда не нужно спешить
Нарва - хорошее место для жизни на пенсии, пишет колумнист Мартин Тикк.
Нарва - хорошее место для жизни на пенсии, пишет колумнист Мартин Тикк.
Нарва становится столицей эстонских бабушек? В 2022 году в Ида-Вирумаа родилось 695 детей и умерло 2389 человек. Получается естественный прирост в минус 1694 человека. В прошлом году в Нарве родилось 275 детей, что является новым рекордным минимальным показателем за долгое время. Прогноз численности населения на 2040 год показывает быстрое старение населения.
Быстрый рост населения, начавшийся в 70-е и продолжавшийся в 80-е годы, сделал Нарву молодой. Вместе с жилыми домами было построено множество детских садов и школ, которые сразу же наполнились детьми. В то время в Нарве было мало пожилых людей, и основной профиль составляли молодые семьи.
Неравномерное демографическое распределение в населении города означает, что если в какой-то момент в нем много молодежи, то через 40-50 лет те же самые люди станут пенсионерами. Говорят, что идеалом должен быть город, куда хорошо переехать и 8-летнему, и 80-летнему. Каким должно быть нынешнее лицо города?
Примерно треть жителей Нарвы имеют статус пенсионеров. Какие проблемы мешают их возможности хорошо жить в городе и комфортно по нему передвигаться? Большое количество из нарвских пенсионеров ежедневно передвигаются по городу пешком и на общественном транспорте.
В прошлом году помимо новых автобусов Нарва без особой помпы получила и совершенно новую маршрутную сеть. Да, можно посетовать, что автобусы слишком сильно петляют и не едут прямо по городу, но именно поэтому автобус подвозит пассажиров ближе к месту назначения. Автобусы также удобно доставляют людей к дачным участкам, поэтому нет необходимости использовать автомобиль. Это небольшие, но очень важные факторы для многих людей.
Если посмотреть на содержание дорог, то в Нарве дела обстоят в основном хорошо. Во время обильных снегопадов передвигаться сложнее, но все же не так уж опасно. Всем же известно, что путешествовать по снегу с рулатором или с детской коляской - большое предприятие.
Большую обеспокоенность вызвал гололед, который на время заставил людей сидеть в своих четырех стенах, а также привел некоторых людей в отделения экстренной медицины. Быстрое и эффективное обслуживание тротуаров имеет важное значение, особенно когда значительная часть населения передвигается пешком.
Пенсионеры Нарвы умеют ценить красивое городское пространство и по возможности активно его использовать. Многие из них - образцовые пешеходы, которые в хорошую погоду просто выходят показать себя на набережной. Однако для этого нужны менее крутые лестницы и побольше скамеек, на которых можно устроить привал. Наконец-то бабушки в Нарве начали ходить в кафе и заводить новые привычки.
Важнее дорог и скамеек - компания, в которой можно провести старость. К сожалению, у многих дети и внуки находятся далеко, что создает много одиночества. Важная роль как городской управы, так и общины состоит в том, чтобы создавать возможности для проведения времени в общении.
К счастью, пожилые люди в Нарве предприимчивы, и многие из них сгруппировались в различные объединения, чтобы вместе гулять по вечерам и отмечать важные годовщины. Нарва - город с хорошим темпом, где не нужно спешить: во-первых, здесь все так близко, а во-вторых, времени у всех предостаточно.
Одна бабушка из Нарвы сказала, что совсем не обязательно использовать солидные и корректные термины «пожилой» и «почтенный». Можно просто сказать - «пенсионер»; бабушка гордится этим статусом и говорит, что Нарва - очень хорошее место для жизни на пенсии и для того, чтобы стареть.