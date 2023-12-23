Завершается 11-месячная служба призванных в Силы обороны в феврале срочников

Призывники, получившие с февраля знания и профессиональные навыки, необходимые для защиты страны, завершают военную службу в конце года, в ближайшее время они будут зачислены в резерв.
Артиллерийский батальон дивизии в этом месяце отправит в резерв 60 военнослужащих срочной службы, сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны. В резерв 2-й пехотной бригады, батальона штаба и связи и батальона материально-технического обеспечения дивизии уйдут около 90 человек. Из караульного батальона военной полиции в резерв уйдут около 140, из ВМФ - более 100, из киберкомандования - почти 40, а из батальона техники командования поддержки - несколько десятков бойцов.
Главной основой обороноспособности Эстонского государства является подготовка армейского резерва, которая начинается с военной службы. Призыв в армию осуществляется трижды в год. В начале года и в июле приступают к 11-месячной службе будущие младшие унтер-офицеры и автоводители резерва, а в октябре - рядовые резерва, которых призывают на восемь месяцев службы.