Завершается 11-месячная служба призванных в Силы обороны в феврале срочников

Артиллерийский батальон дивизии в этом месяце отправит в резерв 60 военнослужащих срочной службы, сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны. В резерв 2-й пехотной бригады, батальона штаба и связи и батальона материально-технического обеспечения дивизии уйдут около 90 человек. Из караульного батальона военной полиции в резерв уйдут около 140, из ВМФ - более 100, из киберкомандования - почти 40, а из батальона техники командования поддержки - несколько десятков бойцов.