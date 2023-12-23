Минобороны Украины планирует рассылать электронные оповещения о вызове в военкомат

По словам Умерова, подобные приглашения получат в том числе граждане Украины, проживающие за рубежом. Умеров добавил, что министерство обороны работает над техническими решениями, чтобы процесс был цивилизованным.

Министр не уточнил, как военные будут рассылать электронные приглашения - через сервис государственный услуг «Дия», по электронной почте или другим образом.

Генштаб ВСУ планирует в ближайшее время мобилизовать 450-500 тысяч человек, сообщил ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, решение об этом пока не принято. Верховная рада начала разрабатывать законопроект, позволяющий мобилизовать украинцев, уехавших за границу.

В Германии заявили, что не будут принуждать украинских граждан к службе в армии, а в Эстонии, наоборот, заявили, что готовы начать выдавать Украине военнообязанных граждан.

В апреле 2023 года Госдума РФ приняла закон, который разрешает рассылать повестки в электронном виде - их будут отправлять в личные кабинеты на «Госуслугах».