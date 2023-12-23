РЕШЕНО! ⟩ Горуправа Тарту и Finnair объединились для открытия регулярных рейсов

Согласно договору, начиная с 31 марта 2024 года, из Тарту в Хельсинки и обратно будет осуществляться 12 рейсов в неделю. Finnair опубликует точное расписание рейсов на своем сайте 16 января 2024 года.

Город Тарту выплатит Finnair компенсацию в размере 3 203 038 евро за выполнение обязательств по оказанию общественных услуг на регулярных рейсах до конца 2027 года. Размер компенсации за 2024 год составит 640 607 евро (за три квартала) и 854 143 евро в год за 2025-2027 годы.

29 сентября 2023 года горуправа Тарту объявила открытый тендер по поиску авиакомпании для осуществления регулярных рейсов между Тарту и аэропортом Хельсинки. Единственное предложение сделала авиакомпания Finnair Oyj.