«Основанные на слухах факты»: передача ETV была снята с эфира из-за критики ведущих в адрес ERR

По словам главного редактора ETV и ETV2 Урмаса Ору, последняя часть передачи пересекает границу хорошего юмора и сатиры, и это не подходит для канала ETV.

Ведущие передачи Хенрик Калмет, Тынис Нийнеметс и Кайт Калл в эпизоде затронули тему cвободы слова в СМИ, где использовали ERR в качестве примера. Ведущими была рассмотрена политика ERR и культура управления.

Eesti Päevaleht получила рукопись с программой, которая так и не вышла в эфир. Например, там есть предложение: «Извините, но это одна из самых больших проблем ERR, о которой мы слышали не от одного человек − это организация, которая хронически не умеет ценить хороших людей. И говорю о людях, которые действительно выполняют свою работу: главные редакторы, редакторы, ведущие передач. Все те люди, которые находятся ниже руководства». Здесь был упомянут Хенрик Эхте, ведущий вечерней программы на Raadio 2, который недавно заявил в своем посте в Facebook, что его контракт в качестве ведущего вечерней передачи был расторгнул из-за «нарушения правил хорошего тона».

«Кажется, что у ERR давно нет такой концепции, как блестящая или даже просто хорошая передача», − сказал один из ведущих Kinoteatri õhtune vöönd.

Главный редактор ETV Ору отметил, что эпизод содержит множество фактических ошибок и не затрагивает важных социальных проблем, которые обсуждались в передаче ранее, такие как потребление алкоголя или домашнее насилие.

«В основе последнего монолога лежит ERR и наши коллеги, которых поименно унижали и оскорбляли, переходя на личности. ERR подвергались критике по различным аспектам почти в каждом предыдущем эпизоде передачи. Абсолютно безосновательно было бы показывать что-то, что основано на слухах», − пояснил решение Урмас Ору.

Передача Kinoteatri õhtune vöönd на ETV была заменена в пятницу в 19:30 на передачу Legende täis Estonia.

Полностью сценарий программы можно прочитать здесь.