Известный в Украине журналист решил не возвращаться в страну после саммита ЕС

Ранее он работал в издании «Суспільне» (Харьков), а последние три года был ведущим и международным обозревателем 24 канала.

Разрешение на выезд из Украины Печий получил на основании его аккредитации на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, который проходил 14-15 декабря.

Он отправился туда в компании многих других журналистов украинских СМИ.

О его решении не возвращаться 24 канал узнал через неделю после окончания саммита из поста Печия в фейсбуке, в котором он напрямую не пишет, что уехал совсем, но это следует из контекста.

Он написал, что намерен продолжить «информационную борьбу за Украину, работая с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки».

Би-би-си пробует получить комментарий Алексея Печия, но на момент публикации статьи он не ответил на звонки и сообщения.

По словам руководства 24 канала, решение Печия стало неожиданностью для всех в команде, о его намерениях не подозревал ни один человек.

«Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Журналист воспользовался своим авторитетом, когда получил аккредитацию на саммит ЕС. Своим поступком экс-ведущий буквально сжег мосты», — прокомментировал поступок Алексея Печия Роман Андрейко, генеральный директор медиахолдинга «Люкс», в который входит 24 канал.

Сейчас Печий уволен с канала. Многие в Украине осудили его решение, назвав это бегством.