NYT: Путин открыт для переговоров о возможном прекращении огня в Украине

Президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня в Украине. Об этом газета The New York Times (NYT) пишет в субботу, 23 декабря, со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также чиновников из США и других стран, знакомых с посланием Кремля. По их словам, Москва посылает такие сигналы как минимум с сентября.

При этом Путин дает понять, что готов к заморозке боевых действий лишь на текущих позициях, отмечают собеседники NYT. «Он не желает отступать ни на метр», - указывает собеседник издания из РФ. Российская сторона говорит, что готова к переговорам о прекращении огня, однако хочет остаться на поле боя там, где находится, пояснил высокопоставленный международный чиновник, который минувшей осенью встречался с представителями РФ.

Реакция Москвы

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль действительно готов к переговорам, однако лишь для достижения своих целей в Украине. Представленные в материале NYT тезисы в своей концепции неверны, подчеркнул Песков.

Сигналы Кремля поступали и в 2022 году

Президент РФ посылал аналогичные сигналы осенью 2022 года, после того как украинская армия освободила территории в ряде областей, указали американские должностные лица. По их словам, Кремль дал понять, что готов к прекращению огня, если Россия сохранит захваченные территории.