Взрыв в рижском баре: на вечеринке неизвестный бросил гранату под ноги журналистам

Мероприятие проходило в рижском баре Čē. К 11 часам вечера в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей. В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.