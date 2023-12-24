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Взрыв в рижском баре: на вечеринке неизвестный бросил гранату под ноги журналистам

rus.postimees.ee
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Латвийские экстренные службы. Фото иллюстративное.
Латвийские экстренные службы. Фото иллюстративное. Фото: Ekrānuzņēmums no Sadursme.lv video

На вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге бросили учебную гранату. Об этом сообщил «Новой газете Европа» один из участников событий.

Мероприятие проходило в рижском баре Čē. К 11 часам вечера в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей. В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.

На место была вызвана полиция. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. По предварительной информации, пострадавших нет.

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