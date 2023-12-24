Фото ⟩ Полки опустели: что творится в продуктовых магазинах накануне Рождества?

Накануне Рождества продуктовые магазины Раквере были полны людей. Тележки были загружены продуктами для рождественского стола: холодцом, капустой, готовыми салатами и мясом. В некоторых магазинах определенные товары уже были распроданы, но ни один рождественский стол из-за этого не останется без праздничных блюд.
В обеденное время все тележки в Krooni Selver были разобраны. Было видно, что люди покупали больше товаров, чем обычно, поэтому все и выбирали тележки, а не продуктовые корзины, которые при большом количестве товаров неудобно нести в руках.