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Фото ⟩ Полки опустели: что творится в продуктовых магазинах накануне Рождества?

Мерли Раудла
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Два дня в продуктовом магазине Grossi покупатели опустошали прилавок с мясом. К четырем часам дня 23 декабря все мясо уже было распродано.
Два дня в продуктовом магазине Grossi покупатели опустошали прилавок с мясом. К четырем часам дня 23 декабря все мясо уже было распродано. Фото: Marianne Loorents

Накануне Рождества продуктовые магазины Раквере были полны людей. Тележки были загружены продуктами для рождественского стола: холодцом, капустой, готовыми салатами и мясом. В некоторых магазинах определенные товары уже были распроданы, но ни один рождественский стол из-за этого не останется без праздничных блюд.

В обеденное время все тележки в Krooni Selver были разобраны. Было видно, что люди покупали больше товаров, чем обычно, поэтому все и выбирали тележки, а не продуктовые корзины, которые при большом количестве товаров неудобно нести в руках.

Во время обеда в Selver еще было филе красной рыбы, к вечеру оно все закончилось. Зато всякой другой рыбной продукции было в изобилии. 
Во время обеда в Selver еще было филе красной рыбы, к вечеру оно все закончилось. Зато всякой другой рыбной продукции было в изобилии. Фото: Marianne Loorents
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