Эксперт по безопасности ⟩ В российском тылу прозвучало несколько взрывов. Крымский мост закрыли

Газета New York Times опубликовала материал, основанный на анонимных источниках, о том, что Владимир Путин по неофициальным каналам посылает западным лидерам сигналы о своей готовности прекратить боевые действия на нынешней линии фронта и начать новые процессы по урегулированию отношений. Более длительное прекращение огня, безусловно, было бы тактически целесообразным для России, но оно должно сопровождаться переговорами об условиях мира, которые предлагает Россия.

Освещения в СМИ служат российским интересам

Президент Путин вполне может считать, что он ведет переговоры с США, в частности, за счет Украины, чтобы продвинуть свои интересы. Российские лидеры, конечно, не понимают, что побуждает украинский народ защищать свою страну. Меньше всего они понимают внутриполитический процесс в Украине и то, как украинское правительство получило свой мандат.

Возможно также, что российские лидеры не понимают реального состояния своей армии в этой войне, хотя и осознают, что проблемы серьезны. Мало доверия вызывает тот факт, что российский президент подает серьезные сигналы о готовности начать какой-либо мирный процесс. Если такие сигналы действительно посылаются, то позиция России на переговорах не может существенно отличаться от того, что публично заявляет сам Путин.