Эксперт по безопасности ⟩ В российском тылу прозвучало несколько взрывов. Крымский мост закрыли

Журнал Bild сумел удивить статьей, в которой со ссылкой на источник в одной из европейских разведок заявляют, что Россия может напасть на Европу между 2024 и 2025 годами, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Газета New York Times опубликовала материал, основанный на анонимных источниках, о том, что Владимир Путин по неофициальным каналам посылает западным лидерам сигналы о своей готовности прекратить боевые действия на нынешней линии фронта и начать новые процессы по урегулированию отношений. Более длительное прекращение огня, безусловно, было бы тактически целесообразным для России, но оно должно сопровождаться переговорами об условиях мира, которые предлагает Россия.
Освещения в СМИ служат российским интересам
Президент Путин вполне может считать, что он ведет переговоры с США, в частности, за счет Украины, чтобы продвинуть свои интересы. Российские лидеры, конечно, не понимают, что побуждает украинский народ защищать свою страну. Меньше всего они понимают внутриполитический процесс в Украине и то, как украинское правительство получило свой мандат.
Возможно также, что российские лидеры не понимают реального состояния своей армии в этой войне, хотя и осознают, что проблемы серьезны. Мало доверия вызывает тот факт, что российский президент подает серьезные сигналы о готовности начать какой-либо мирный процесс. Если такие сигналы действительно посылаются, то позиция России на переговорах не может существенно отличаться от того, что публично заявляет сам Путин.
Правда, он сильно увяз на месте и возможно, захочет зафиксировать статус-кво, как это было сделано в Минских соглашениях в 2015 году. Благодаря этому можно восстановить армию, отменить некоторые санкции и найти новое подходящее направление для нападения. Переговоры также могут привести к замене украинского правительства на то, которое выберет сам Путин, но две майданные революции в Украине в прошлом все равно будут мотивировать российское руководство на аннексию Украины тем или иным способом.
Желание вести переговоры потребовало бы очень четко сформулированной позиции, которой на данный момент явно нет. Скорее, сигнал к переговорам - это тактическая операция с целью замедлить процесс принятия решения о поставках вооружения в Украину. Для России может быть даже достаточно, если такая операция будет ограничена сообщениями в СМИ.
Журналу Bild удалось удивить статьей, в которой со ссылкой на источник в одной из европейских разведок говорится, что Россия может напасть на Европу между 2024 и 2025 годами. В качестве причины называется смена президента в США, где с момента объявления результатов выборов до вступления в должность нового президента нет сильной власти. Эта разведка, очевидно, не очень хорошо знакома с мировым порядком. Также остается неясным, чем Россия намерена атаковать Европу, когда вся ее армия с трудом ведет наступление в Украине.
События на фронтах
Вчера в тылу российской армии прогремело несколько крупных взрывов. Движение по Крымскому мосту также было временно закрыто.
Россия нанесла воздушную атаку с помощью 15 иранских беспилотников, 14 из которых были сбиты украинскими ПВО над югом Украины.
Количество атак российской армии вчера было несколько ниже, чем в прошлые дни на этой неделе. В районе Сватово и Северодонецка подразделения российской армии продолжали активные наступательные действия в направлении города Купянск, но успеха не имели.
На других направлениях этого фронта активность российской армии в последние дни была невысокой.
В районе Бахмута активность российских войск несколько возросла, но украинская оборона удерживает свои позиции.
В Донецкой области количество атак российской армии было очень высоким в районе Авдеевки, но, похоже, российская армия не добилась каких-либо значительных успехов. В пригороде Маринки активность российской армии низкая.
На южном фронте российская армия предпринимает попытки наступления в районе Токмака с меньшей активностью, но ей не удалось оттеснить украинские силы. Вчера российская армия предприняла крупную атаку на город Херсон. В общей сложности было выпущено 71 различных снарядов.
Серьезно пострадала инфраструктура Херсона - была повреждена труба, по которой в город поступает газ. Кроме того, российская армия вновь нанесла удар по больнице. В результате атаки погибли четыре человека и девять получили тяжелые ранения.
Вчера Россия также попыталась атаковать другие районы на западном берегу Днепра. По всей видимости, это было сделано для того, чтобы компенсировать потери российской авиации в этом регионе. Активные атаки российской армии на украинские казармы на левом берегу Днепра вчера не принесли результатов.
Открыта новая глава в угрозах на море
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовое судно под либерийским флагом в Индийском океане. Однако по данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства, судно было связано с Израилем, хотя перевозило жидкие грузы из Саудовской Аравии в Индию. Теперь ясно, что беспилотник был выпущен с иранской территории.
Атака не нанесла кораблю серьезного ущерба, а возникший пожар был быстро потушен. Если подобные атаки со стороны Ирана повторятся, то это, по их мнению, нанесет удар по репутации США в регионе. Какова бы ни была судьба этой конкретной атаки в Индийском океане, теперь открыта новая глава в угрозе мирному судоходству.
С помощью относительно дешевых беспилотников атакуются грузовые суда, что скрывает от посторонних глаз авторство нападения. В целом, можно преследовать стратегически важные для противника грузы без прямого вступления в конфликт. Такие атаки могут осуществляться только в координации с государством, поскольку с помощью дешевых беспилотников такие группировки, как Хуситы, не могут точно нацелиться на корабли.
Из Йемена четыре беспилотника атаковали военные корабли США в Красном море, но флот сбил их все.
В секторе Газа израильская операция продолжается, как и в предыдущие дни. ХАМАС сообщил, что потерял связь со своей группой боевиков, удерживавших пять заложников, и считает, что заложники были убиты в результате израильской атаки. Поскольку сообщения ХАМАС ненадежны, оценить реальную ситуацию не представляется возможным. В свете произошедшего ХАМАС не может оказать сильного влияния на израильское правительство или общество по вопросу о заложниках. По данным Израиля, с начала наземной фазы операции в Газе они потеряли 114 солдат.
Израильские атаки на позиции Хезболлы в Ливане вчера были несколько более интенсивными, а атаки Хезболлы на Израиль, в свою очередь, были менее активными.