Не торопимся ⟩ Осторожно, на дорогах скользко!

Главные и второстепенные дороги после ночного снегопада в основном покрыты слоем снега, но это не должно сбивать водителей с толку – под снегом, как правило, ледяная корка.

Некоторые участки дорог коммунальщики успели посыпать солью.

Температура воздуха минусовая, в прибрежных районах в районе нуля градусов. В целом дороги ледяные и скользкие.

В воскресенье днем будет пасмурно с прояснениями. Во многих местах идет снег, на побережье - мокрый снег и ветрено.

К вечеру количество осадков уменьшится. Температура воздуха от 0 до -3 градусов Цельсия, на побережье - до +1 градуса.

Днем станет прохладнее, и риск обледенения на дорогах сохраняется.