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За сутки полиция задержала 13 водителей с признаками опьянения

BNS rus.postimees.ee
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Полицейский рейд (иллюстративное фото).
Полицейский рейд (иллюстративное фото). Фото: Kristo Kivisoo / Järva Teataja

Полиция за минувшие сутки отстранила от вождения 13 водителей с признаками наркотического или алкогольного опьянения.

Если водитель употребил алкоголь сверх предела в 0,2 промилле, разрешенного Законом о дорожном движении (до 1,49 промилле речь идет о проступке), он может быть наказан штрафом до 1200 евро.

Кроме того, в зависимости от обстоятельств, водитель может быть арестован на срок до 30 дней или лишиться водительских прав на срок до одного года.

Если же водитель находится в состоянии наркотического опьянения, или содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом от 30 до 500 дневных ставок или лишением свободы на срок до трех лет.

В качестве дополнительного наказания суд может также лишить человека права управления транспортным средством на срок до трех лет.

Плюс к тому, транспортное средство также может быть конфисковано как средство совершения преступления.

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