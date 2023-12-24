За сутки полиция задержала 13 водителей с признаками опьянения

Полиция за минувшие сутки отстранила от вождения 13 водителей с признаками наркотического или алкогольного опьянения.
Если водитель употребил алкоголь сверх предела в 0,2 промилле, разрешенного Законом о дорожном движении (до 1,49 промилле речь идет о проступке), он может быть наказан штрафом до 1200 евро.
Кроме того, в зависимости от обстоятельств, водитель может быть арестован на срок до 30 дней или лишиться водительских прав на срок до одного года.
Если же водитель находится в состоянии наркотического опьянения, или содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом от 30 до 500 дневных ставок или лишением свободы на срок до трех лет.
В качестве дополнительного наказания суд может также лишить человека права управления транспортным средством на срок до трех лет.
Плюс к тому, транспортное средство также может быть конфисковано как средство совершения преступления.