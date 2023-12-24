Из-за падения грузоперевозок Таллиннская окружная железная дорога нужна только для пассажиров

Недавно завершенный анализ показал, что за 15 лет объем грузоперевозок по железным дорогам Эстонии сократился с 45 до 6 миллионов тонн в год.

«Целью планировки было перемещение грузов из порта Палдиски в обход Таллинна, но в данной ситуации эта цель отпадает», - пояснила советник по пространственному планированию Министерства по делам регионов Марью Кайвапалу.

По ее мнению, строительство железной дороги исключительно для общественного транспорта может быть перспективным.