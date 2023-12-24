Из-за падения грузоперевозок Таллиннская окружная железная дорога нужна только для пассажиров

Резкое падение грузовых железнодорожных перевозок поставило под сомнение целесообразность строительства Таллиннской окружной железной дороги. В связи с этим в рамках рассматриваемой спецпланировки будет изучено, есть ли смысл строить окружную дорогу только для пассажирских перевозок, пишет ERR.
Недавно завершенный анализ показал, что за 15 лет объем грузоперевозок по железным дорогам Эстонии сократился с 45 до 6 миллионов тонн в год.
«Целью планировки было перемещение грузов из порта Палдиски в обход Таллинна, но в данной ситуации эта цель отпадает», - пояснила советник по пространственному планированию Министерства по делам регионов Марью Кайвапалу.
По ее мнению, строительство железной дороги исключительно для общественного транспорта может быть перспективным.