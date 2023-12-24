Петицию об обязательном религиозном образовании уже подписали 790 человек

«Я читал мнение, в котором одобряется идея сделать религиозное образование обязательным, но тот факт, что это предложение внесло руководство Лютеранской церкви, рассматривается как проблема», - пишет Вийльма, по словам которого ни одна идея или предложение не должны считаться плохим исключительно на основании того, кто это предложил.

«Хорошая идея не должна подвергаться сомнению из-за ее автора, — отмечает Вийльма.- В Рийгикогу мы часто видиму, что какой-то законопроект не получает поддержки просто потому, что он представлен не той политической партией или фракцией. Если мы говорим о хорошем, широком и основанном на знаниях образовании для каждого последующего поколения, то проблема не должна быть в том, как появляются хорошие предложения».

«Появились также критические статьи, в которых подвергаются сомнению мотивы Лютеранской церкви в поддержке обязательного религиозного образования, — пишет архиепископ в Eesti Kirikus. - С подозрением спрашивают, не хотим ли мы расширить преподавание религиозного образования в школах, с целью набора прихожан, особенно в лютеранской церкви. Считается, что наш идеал — это предмет, который должен быть узко христианско-лютеранским, и что мы не видим там места другим церквям и религиям. Такое мненние поражает. Как будто руководство лютеранской церкви намерено контролировать содержание программы религиозного образования или даже организацию религиозного образования в школах, которую установит государство. С этой точки зрения вопросы задавались даже теми, кто хорошо знает, что для таких страхов нет никаких оснований».

Архиепископ рассматривает религиозное образование скорее как расширение кругозора, поскольку в открытом мире представители других культур и религий часто встречаются друг с другом, и по мнению архиепископа, чтобы лучше понимать друг друга, важно также лучше знать друг друга.

«Религиозное образование носит внеконфессиональный характер, то есть оно основано на свободе вероисповедания учащегося и не имеет целью повлиять на учащегося с целью принятия верований или ритуалов той или иной религии», - цитирует Вийльма текст, который изложен как обоснование идеи обязательном религиозном образовании на странице петиций ravhagatus.ee.