В Германии предложили ввести налог солидарности с Украиной

Председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ («Совета мудрецов») Моника Шнитцер призвала ввести надбавку к подоходному налогу для оказания помощи Украине - налог солидарности с Украиной. «Особые события требуют особых мер. Введение налога солидарности с Украиной как надбавки к подоходному налогу для оказания военной помощи могло бы стать ответом на этот вызов», - пояснила Шнитцер в интервью газете Rheinische Post, обнародованном в субботу, 23 декабря.

Она признала, что такая мера была бы непопулярной. «Но, в конечном счете, в этой войне речь идет и о нашей безопасности. Лучше действовать сейчас, чем тогда, когда агрессия России неожиданно потребует совсем других мер», - подчеркнула глава «Совета мудрецов».

Свободная демократическая партия (СвДП), входящая в состав правящей ныне в ФРГ «светофорной коалиции», обещала не допустить в Германии ни повышения налогов, ни тем более введения новых.

Руководители коалиции уже гарантировали Украине масштабную помощь в деле отражения российской агрессии. «Эта помощь будет финансироваться за счет регулярного бюджета - так, как мы это планировали и столь долго, сколько потребуется», - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошедшей неделе.