Рабочие места сохранятся: эстонское предприятие выкупило у финнов обреченный на закрытие завод

Компания Puidukoda объявила о завершении сделки по покупке лесопильного завода Няпи у финского лесопромышленного концерна Stora Enso. В сделку по покупке входят земля и здания, используемые бывшей лесопилкой Няпи, а также оборудование, связанное с деревообработкой, в сделку не входит лесопильная линия с техникой.