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Рабочие места сохранятся: эстонское предприятие выкупило у финнов обреченный на закрытие завод

Сигрид Коореп
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По словам гендиректора Puidukoda Эвели Опманн, сделка, совершенная в непростое время, поможет укрепить позиции компании на существующих рынках и завоевать новые.
По словам гендиректора Puidukoda Эвели Опманн, сделка, совершенная в непростое время, поможет укрепить позиции компании на существующих рынках и завоевать новые. Фото: Elmo Riig

Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Эстонии, расположенное в деревне Каркси Puidukoda, купило лесопильный завод Няпи в Ляэне-Вирумаа.

Компания Puidukoda объявила о завершении сделки по покупке лесопильного завода Няпи у финского лесопромышленного концерна Stora Enso. В сделку по покупке входят земля и здания, используемые бывшей лесопилкой Няпи, а также оборудование, связанное с деревообработкой, в сделку не входит лесопильная линия с техникой.

Эта стратегическая покупка позволит Puidukoda значительно увеличить свои производственные мощности, что даст возможность расширения на международные экспортные рынки и в то же время обеспечит работу для местных жителей.

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