В Британии обнаружили скелет человека, жившего 2000 лет назад. Он пришел туда с территории современной России

«Первое, что мы увидели, — это то, что генетически он сильно отличался от других романо-британцев, изученных до сих пор», — отметила Марина Сильва.

Новейшие методы анализа древней ДНК теперь позволяют раскрыть человеческие истории, стоящие за событиями, которые до недавнего времени были реконструированы только по документам и археологическим находкам.

Карта Фото: BBC

В основном речь идет о богатых и влиятельных людях.

Новейшее исследование представляет собой детективную историю, в которой с помощью передовой криминалистики раскрывается тайна обычного человека — молодого мужчины, похороненного в Кембриджшире между 126 и 228 годами нашей эры, во времена когда Британия принадлежала к Римской империи.

Поначалу археологи решили, что Оффорд был мало чем интересным обыкновенным местным жителем. Однако, к их изумлению, анализ ДНК, проведенный лабораторией доктора Сильвы, показал, что он был выходцем с самых дальних окраин Римской империи — из земель, где ныне находятся южная часть России, Украина и Армения.

Анализ показал, что он был сарматом — представителем ираноязычного народа, известного своими навыками верховой езды.

Как же он оказался так далеко от дома?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, группа археологов из Даремского университета использовала еще один интересный метод анализа. Археологи изучили его окаменелые зубы, на которых остались химические следы того, что он ел.