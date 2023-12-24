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Кафе попросило помощи у неравнодушных людей: уже удалось собрать более 12 000 евро

Трийн Лойде
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Фото: Marko Saarm

В ноябре кафе Roheline Maja в Вильянди сообщило в соцсетях, что крышу кафе необходимо полностью заменить, поскольку она находится в плачевном состоянии и не подлежит ремонту. Около половины необходимой для этого суммы кафе надеется собрать при поддержке неравнодушных людей, на данный момент собрано более 12 000 евро.

Кафе Roheline Maja, которое в этом году уже отметило свое 12-летие и неофициально 15-летие, в ноябре обратилось с просьбой помочь сделать новую крышу для известного «зеленого» кафе и магазина.

Владелец кафе Энн Онни сказал изданию Sakala, что у самого кафе нет средств для проведения таких работ, поскольку замена крыши стоит дорого, особенно замена исторической каменной крыши.

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