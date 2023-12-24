Кафе попросило помощи у неравнодушных людей: уже удалось собрать более 12 000 евро

В ноябре кафе Roheline Maja в Вильянди сообщило в соцсетях, что крышу кафе необходимо полностью заменить, поскольку она находится в плачевном состоянии и не подлежит ремонту. Около половины необходимой для этого суммы кафе надеется собрать при поддержке неравнодушных людей, на данный момент собрано более 12 000 евро.