Детские сады и профтехучилища могут присоединиться к забастовке учителей

«Различные государственные инстанции сообщают, что дошкольные и профессионально-технические учебные заведения не могут участвовать в забастовке, - пишет EHL на своем сайте. - И некоторые местные самоуправления с энтузиазмом это мнение пропагандируют. Посоветовавшись с юристами, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что упомянутые образовательные учреждения могут принимать участие. Несмотря на юридическую ясность в этом вопросе, совершенно ясно одно – работники дошкольных учреждений и учреждений профессионального образования могут принять участие в забастовке поддержки продолжительностью до трех дней».

Как поясняет EHL, забастовка поддержки – это отдельный вид забастовки и ее организация не требует отдельной процедуры переговоров. Например, другие профсоюзы также могут принять участие в забастовке поддержки, чтобы выразить солидарность с работниками образования.

«Распространено и утверждение, что бастовать следует только во время работы. Наша позиция заключается в том, что такое толкование закона вводит в заблуждение. Мы обращались в этой связи за юридической оценкой и в Центральный союз профсоюзов, и к канцлеру права, - отмечает EHL. - Если кто-то оказывает давление, чтобы люди не участвовали в забастовке или даже запрещает ее, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом. Подобное противозаконно».

Бессрочная забастовка работников образования запланирована на 22 января. Присоединение к ней является добровольным, и забастовщики также имеют право решать, как долго их учреждение будет участвовать в забастовке. EHL обещает уточнить детали в ближайшее время.