Детские сады и профтехучилища могут присоединиться к забастовке учителей

По данным Эстонского профсоюза работников образования (EHL), в связи с предстоящей забастовкой учителей распространяется дезинформация, будто бы педагоги детских садов и профессионально-технических училищ не имеют права к ней присоединиться.
«Различные государственные инстанции сообщают, что дошкольные и профессионально-технические учебные заведения не могут участвовать в забастовке, - пишет EHL на своем сайте. - И некоторые местные самоуправления с энтузиазмом это мнение пропагандируют. Посоветовавшись с юристами, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что упомянутые образовательные учреждения могут принимать участие. Несмотря на юридическую ясность в этом вопросе, совершенно ясно одно – работники дошкольных учреждений и учреждений профессионального образования могут принять участие в забастовке поддержки продолжительностью до трех дней».
Как поясняет EHL, забастовка поддержки – это отдельный вид забастовки и ее организация не требует отдельной процедуры переговоров. Например, другие профсоюзы также могут принять участие в забастовке поддержки, чтобы выразить солидарность с работниками образования.
«Распространено и утверждение, что бастовать следует только во время работы. Наша позиция заключается в том, что такое толкование закона вводит в заблуждение. Мы обращались в этой связи за юридической оценкой и в Центральный союз профсоюзов, и к канцлеру права, - отмечает EHL. - Если кто-то оказывает давление, чтобы люди не участвовали в забастовке или даже запрещает ее, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом. Подобное противозаконно».
Бессрочная забастовка работников образования запланирована на 22 января. Присоединение к ней является добровольным, и забастовщики также имеют право решать, как долго их учреждение будет участвовать в забастовке. EHL обещает уточнить детали в ближайшее время.
«Важно, что уведомление о забастовке руководителям учебных заведений до сих пор не направлено. Уведомление о забастовке рассылается за две недели до начала забастовки, как это предусмотрено законом о разрешении коллективных трудовых споров. После рассылки предупреждения о забастовке участвующие в забастовке учреждения должны выбрать руководителя забастовки, который будет поддерживать связь с EHL как организатор забастовки и станет контактным лицом для руководства своего учреждения», - поясняет EHL.
EHL не исключает, что правительство примет дополнительный бюджет до начала забастовки, найдя деньги в размере последнего компромиссного предложения работников образования, и в этом случае необходимость объявления забастовки будет устранена.
«Нам также важно получить ясный сигнал от правительства о том, что министр образования и науки уполномочен начать переговоры о заключении коллективного договора. EHL продолжает держаться своей позиции, согласно которой заработная плата учителя начальных образовательных учреждений должны оставаться привязанной к зарплатам учителей общеобразовательных школ точно так же, как зарплаты учителей профессионального образования должны повышаться в той же степени, что и зарплаты учителей общего образования, — заявляет EHL в своем обращении. - Мы также обсуждали это на переговорах о минимальной зарплате учителей общеобразовательных учреждений в уходящем году и мы, конечно, хотим действовать в следующем году конкретнее».