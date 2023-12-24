Полицейские с автоматами в руках, следящие за порядком на улицах Страсбурга, могут показаться устрашающими для туриста, но, привыкнув к ситуации, вы сможете почувствовать себя в рождественской столице Европы в большей безопасности, чем где-либо еще.
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РЕПОРТАЖ ИЗ СТРАСБУРГА ⟩ Вооруженные люди повсюду: как я отправился на рождественскую ярмарку искать праздничное настроение
Страсбург - это как будто два разных города: есть Евро-Страсбург с его возвышающимися евроинститутами, сверкающими офисными гигантами, важными коридорами и печально известной бюрократической машиной, а есть историческое сердце города, где улицы и церкви за месяц до Рождества зажигаются праздничными огнями, и куда приезжают люди со всего мира в поисках волшебного, мистического ощущения Рождества. Прежде чем погрузиться в еврокоридоры, я решил посетить знаменитую рождественскую ярмарку.