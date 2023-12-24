РЕПОРТАЖ ИЗ СТРАСБУРГА ⟩ Вооруженные люди повсюду: как я отправился на рождественскую ярмарку искать праздничное настроение

Страсбург - это как будто два разных города: есть Евро-Страсбург с его возвышающимися евроинститутами, сверкающими офисными гигантами, важными коридорами и печально известной бюрократической машиной, а есть историческое сердце города, где улицы и церкви за месяц до Рождества зажигаются праздничными огнями, и куда приезжают люди со всего мира в поисках волшебного, мистического ощущения Рождества. Прежде чем погрузиться в еврокоридоры, я решил посетить знаменитую рождественскую ярмарку.

Надев небольшой рюкзак, как Кевин из фильма «Один дома», я проделал изнуряющий четырехчасовой путь на автобусе из Франкфурта до рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Не имея никаких предварительных знаний и недавно побывав на рождественской ярмарке в Таллинне, я решил, что Страсбург предложит мне похожий опыт - несколько ларьков на центральной площади города, заполненных аппетитной едой и творениями местных ремесленников. Я быстро осмотрюсь и посмотрю, не привлечет ли что-нибудь мое внимание и останется время заглянуть в музей или два.