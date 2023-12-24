«Для многих единственный шанс получить подарок»: «Деревья ангелов» помогли исполнить заветные желания тысяч детей

Если ранее желания о подарках поступали примерно от двух тясяч детей из малообеспеченных семей, то в этом году их количество увеличилось до 2359.

«Никто не учил меня воспитывать детей. Сама я этого не видела. Но я старалась всему учиться сама, ходила на курсы, чтобы у детей был хороший пример. Я сделала все возможное, чтобы мои дети могли испытать то, чего не было у меня в детстве», - говорит 36-летняя мать-одиночка Хелис, заветные желания двух дочерей которой на Рождество исполнятся благодаря добрым людям.