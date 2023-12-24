Вс, 24.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

«Для многих единственный шанс получить подарок»: «Деревья ангелов» помогли исполнить заветные желания тысяч детей

Александра Саарнийт
, журналист
Copy
12-летняя дочь Хелис хочет получить на Рождество косметику, а 3-летняя Минни - игрушечный автобус. В канун Рождества все трое тоже настраиваются на нужный лад: готовят кровяную колбасу, жареную курицу, салаты и сами вырезают снежинки. А еще ходят в церковь.
12-летняя дочь Хелис хочет получить на Рождество косметику, а 3-летняя Минни - игрушечный автобус. В канун Рождества все трое тоже настраиваются на нужный лад: готовят кровяную колбасу, жареную курицу, салаты и сами вырезают снежинки. А еще ходят в церковь. Фото: Sander Ilvest

Тот факт, что сложная экономическая ситуация затрагивает все большее количество людей, подтверждается, в том числе, благотворительной кампанией «Дерево ангелов» этого года - лишь благодаря проекту многие дети не останутся без рождественского подарка под елкой.

Если ранее желания о подарках поступали примерно от двух тясяч детей из малообеспеченных семей, то в этом году их количество увеличилось до 2359.

«Никто не учил меня воспитывать детей. Сама я этого не видела. Но я старалась всему учиться сама, ходила на курсы, чтобы у детей был хороший пример. Я сделала все возможное, чтобы мои дети могли испытать то, чего не было у меня в детстве», - говорит 36-летняя мать-одиночка Хелис, заветные желания двух дочерей которой на Рождество исполнятся благодаря добрым людям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх