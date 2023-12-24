Тот факт, что сложная экономическая ситуация затрагивает все большее количество людей, подтверждается, в том числе, благотворительной кампанией «Дерево ангелов» этого года - лишь благодаря проекту многие дети не останутся без рождественского подарка под елкой.
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Дух Рождества в действии: жители Эстонии объединились, чтобы исполнить заветные желания тысяч детей
Если ранее желания о подарках поступали примерно от двух тясяч детей из малообеспеченных семей, то в этом году их количество увеличилось до 2359.