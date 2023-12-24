Такое бывает очень редко: вчерашний день стал уникальным для Эстонии

В субботу, 23 декабря, не произошло ни одного ДТП, в котором пострадали бы люди. В этом году таких дней было еще только 20.
Суббота стала одним из тех дней, когда не произошло ни одного тяжелого ДТП. По предварительным данным, это уже двадцать первый подобный день в этом году.
В этом году в Эстонии произошло более 1600 ДТП, в которых пострадали более 1800 человек. В результате ДТП в этом году погибли 57 человек.
Дни 2023 года без ДТП с пострадавшими
- 2 января
- 8 января
- 22 января
- 6 февраля
- 7 февраля
- 16 февраля
- 24 февраля
- 27 февраля
- 18 марта
- 29 марта
- 26 апреля
- 14 мая
- 6 июня
- 6 октября
- 18 октября
- 27 ноября
- 10 декабря
- 16. декабря
- 18 декабря
- 19 декабря