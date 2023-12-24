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Такое бывает очень редко: вчерашний день стал уникальным для Эстонии

Сийм Михайлов
, журналист
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23 декабря - 21-й день в этом году без тяжелых ДТП.
23 декабря - 21-й день в этом году без тяжелых ДТП. Фото: Elmo Riig

В субботу, 23 декабря, не произошло ни одного ДТП, в котором пострадали бы люди. В этом году таких дней было еще только 20.

Суббота стала одним из тех дней, когда не произошло ни одного тяжелого ДТП. По предварительным данным, это уже двадцать первый подобный день в этом году.

В этом году в Эстонии произошло более 1600 ДТП, в которых пострадали более 1800 человек. В результате ДТП в этом году погибли 57 человек.

Дни 2023 года без ДТП с пострадавшими

  1. 2 января
  2. 8 января
  3. 22 января
  4. 6 февраля
  5. 7 февраля
  6. 16 февраля
  7. 24 февраля
  8. 27 февраля
  9. 18 марта
  10. 29 марта
  11. 26 апреля
  12. 14 мая
  13. 6 июня
  14. 6 октября
  15. 18 октября
  16. 27 ноября
  17. 10 декабря
  18. 16. декабря
  19. 18 декабря
  20. 19 декабря
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