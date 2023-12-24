В вытрезвителе неожиданно умер 46-летний мужчина

Вчера вечером около 21.30 в полицию сообщили, что двое пьяных мужчин лежат на земле возле торгового центра в городе Тапа.

«Поскольку на улице была минусовая температура, мужчины были пьяны и не шли на контакт, кроме полиции была вызвана и скорая помощь для оценки состояния их здоровья. Медики осмотрели мужчин и, по их словам, угрозы их жизни не было. Ни один из мужчин не смог назвать свое имя и домашний адрес. У них также не было документов, удостоверяющих личность. Поскольку полиция не могла доставить мужчин домой, с разрешения медиков было решено отвезти их протрезветь», - пояснил оперативный руководитель Идаской префектуры Эрго Соосаар.

Оба мужчины были доставлены в центр временного содержания в Раквере, где за их состоянием следили как во время физических проверок, так и с помощью камер. «Во время очередной физической проверки, около 01.30, работник заметил, что 46-летний мужчина больше не дышит. Работник сразу же вызвал скорую помощь. К сожалению, к моменту приезда скорой помощи мужчина уже был мертв, поэтому скорая констатировала его смерть», - сказал Соосаар.

По предварительной оценке, человек скончался из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем, точная причина смерти устанавливается. Полиция проверит обстоятельства происшествия, а также проведет служебную проверку для оценки действий сотрудников по наблюдению за состоянием задержанного.