Бэнкси создал антивоенную инсталляцию в Лондоне. Ее украли в течение часа, подозреваемый арестован

Работа Бэнкси представляла собой знак дорожного движения «Стоп», на котором изображены три узнаваемых фигуры беспилотников (Бэнкси сообщил о своем авторстве в инстаграме в пятницу).

По сообщению полиции, подозреваемый срезал работу при помощи арматурных ножниц в течение часа после появления - в момент, когда инсталляцию фотографировали прохожие.

Заявление о краже в полицию подал местный совет лондонского района Саутуорк. «Мы говорим не только о знаке дорожного движения, это произведение искусства, которое было там размещено для всех местных жителей. Это уличное искусство, которое принадлежит людям», — сказала заместитель председателя совета Саутуорка Жасмин Али.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что сейчас устанавливается новый знак дорожного движения с тем, чтобы не пострадала безопасность автомобилистов и прохожих.

«Мы знаем, что в социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как знак демонтируется», — сказано в заявлении полицейских.

Судя по записи, о которой идет речь, в похищении работы принимали участие два мужчины. Один из них придерживал электрический велосипед (один из тех, что в Лондоне берут в аренду для использования по часам), а второй взобрался ногами на его седло и «откусил» инсталляцию Бэнкси.

После этого на кадрах видно, как злоумышленник бежит по улице вместе с украденным дорожным знаком.

Копия произведения Бэнкси Фото: BBC

В субботу вечером местная уличная художница разместила в этом районе собственную репродукцию произведения Бэнкси.

Пользователи инстаграма предположили, что антивоенная работа Бэнкси - это призыв к прекращению огня в Газе.

Похожие дроны в 2017 году были изображены на гостинице под названием Walled-off Hotel в городе Вифлеем, с которой Бэнкси часто сотрудничает. Как сказано в описании «президентского» номера отеля, у него «худший вид из окна среди всех гостиниц мира», поскольку постояльцы апартаментов увидят разделительный барьер, построенный израильскими военными.