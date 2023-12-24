Жозеп Боррель: «Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин намерен вести войну до победного конца, а в Украине на карту поставлено будущее союза. Об этом он заявил в интервью The Guardian.
«Путина не устроит кусок Украины, пока остальная Украина войдет в Европейский союз, его не устроит и ограниченная территориальная победа. Он не откажется от войны, особенно накануне американских выборов, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил вести войну до полной победы», - заявил Боррель.
Боррель также заявил, что российское руководство ошиблось в оценке потенциала своей армии, потенциала украинского сопротивления, в отношении воли Европейского союза и НАТО: «Но он все еще здесь. Он все еще готов сражаться, позволить своим людям умирать, чтобы его армия и его люди страдали, потому что у него нет обратного пути», - добавил глава европейской дипломатии.
По его словам, Путин также рассчитывает на смену власти в США, где в следующем году состоятся президентские выборы. Он добавил, что выборы в Европарламент могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США, особенно на фоне роста правых партий.
«Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей: с царем, с советами, а теперь с Путиным. Для России это постоянная вещь, и в результате она стала угрозой для своих соседей - и, в особенности, для нас», - подытожил Боррель.
Накануне издание NYT со ссылкой на источники заявило, что Путин с сентября сигнализирует западным чиновникам по каналам закулисной дипломатии, что готов к прекращению огня в Украине.
По данным собеседников издания, предложение Путина предполагает сохранение за Россией оккупированных территорий. По мнению американских чиновников, украинские власти не согласны пойти на такое. Многие из них предполагают, что российский президент может использовать прекращение огня для того, чтобы подготовиться к новой атаке.
После этого американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что цели «сигналов» Путина о готовности заключить перемирие - снижение поставок западной военной помощи Украине и подготовка к новой волне агрессии.
Авторы ежедневной сводки отмечают, что Кремль уже ранее пытался ввести в заблуждение западных политиков и заставить их оказывать давление на Украину, чтобы та вступила в переговоры с Россией прошлой зимой.
Сейчас Россия использует закулисные каналы для достижения аналогичного эффекта на фоне дебатов среди западных стран о дальнейшей военной помощи Украине.