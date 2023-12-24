Жозеп Боррель: «Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей»

«Путина не устроит кусок Украины, пока остальная Украина войдет в Европейский союз, его не устроит и ограниченная территориальная победа. Он не откажется от войны, особенно накануне американских выборов, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил вести войну до полной победы», - заявил Боррель.

Боррель также заявил, что российское руководство ошиблось в оценке потенциала своей армии, потенциала украинского сопротивления, в отношении воли Европейского союза и НАТО: «Но он все еще здесь. Он все еще готов сражаться, позволить своим людям умирать, чтобы его армия и его люди страдали, потому что у него нет обратного пути», - добавил глава европейской дипломатии.

По его словам, Путин также рассчитывает на смену власти в США, где в следующем году состоятся президентские выборы. Он добавил, что выборы в Европарламент могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США, особенно на фоне роста правых партий.

«Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей: с царем, с советами, а теперь с Путиным. Для России это постоянная вещь, и в результате она стала угрозой для своих соседей - и, в особенности, для нас», - подытожил Боррель.