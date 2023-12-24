При взрыве на заводе в Индонезии погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на заводе по обработке никеля на индонезийском острове Сулавеси, еще 38 были ранены, сообщила в воскресенье, 24 декабря, местная полиция.

Взрыв произошел во время ремонта плавильной печи. По предварительным данным, в нижнюю часть печи попала жидкость, которая и вызвала детонацию. Отмечается, что среди погибших - пять граждан Китая.

Китай активно инвестирует в обработку никеля на Сулавеси. Китайский концерн Tsingshan является крупнейшим акционером индонезийской компании ITSS, которой принадлежит предприятие, где произошла трагедия. Никель используется среди прочего для производства аккумуляторов для электромобилей.