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При взрыве на заводе в Индонезии погибли 13 человек

Deutsche Welle
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Никелевый завод в индустриальном парке Моровал в индонезийской провинции Центральный Сулавеси.
Никелевый завод в индустриальном парке Моровал в индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Фото: Postimees

Взрыв на заводе по обработке никеля произошел во время ремонтных работ. Не менее 13 сотрудников погибли, еще 38 ранены.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на заводе по обработке никеля на индонезийском острове Сулавеси, еще 38 были ранены, сообщила в воскресенье, 24 декабря, местная полиция.

Взрыв произошел во время ремонта плавильной печи. По предварительным данным, в нижнюю часть печи попала жидкость, которая и вызвала детонацию. Отмечается, что среди погибших - пять граждан Китая.

Китай активно инвестирует в обработку никеля на Сулавеси. Китайский концерн Tsingshan является крупнейшим акционером индонезийской компании ITSS, которой принадлежит предприятие, где произошла трагедия. Никель используется среди прочего для производства аккумуляторов для электромобилей.

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