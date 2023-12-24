В первый день Рождества по Эстонии пройдется метель и мокрый снег

Около полуночи начиная с островов облачность уплотнится, пойдет и распространится на материк в северо-восточном направлении снег, по многим регионам метели, а на островах вероятен мокрый снег и местами гололед. Ветер начиная с островов сменит направление на юго-восточное и восточное, 4 -10, на островах Западной Эстонии и на побережье 7–13, порывами до 18 м/с, утром сменит на островах направление на юго-западное и западное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью 2–7 градусов мороза, на побережье местами около нуля.