Министерство планирует собрать всех должников в единый регистр

Цель регистра – упростить доступность информации о процедуре исполнения и сделать процедуру исполнения более прозрачной. В первую очередь это касается должников. Если участнику процесса в данный момент необходим обзор возбужденного против него исполнительного производства, то он должен это узнать на портале eesti.ee, а если такой возможности нет, то подать запрос в Палату судебных приставов и банкротства. Затем участник процесса для получения более подробной информации об исполнительных делах и арестах должен обратиться к судебному приставу, занимающемуся его исполнительным делом.

На данный момент не существует хорошего решения для стороны процесса получить комплексное представление о ходе исполнительного производства в отношении него, исполнении иска и наложенных арестах. Чтобы участники исполнительного производства имели возможность быстрого и удобного получения указанной информации, создается реестр исполнительного производства. Помимо исполнительных производств, администратором которых является судебный пристав, в регистре исполнительных производств содержатся также данные о тех производствах, в которых исполнительные действия совершают налоговая и таможенная служб.

«С созданием регистра у людей наконец-то появится возможность знакомиться с информацией обо всех исполнительных производствах, возбужденных в отношении него, в одном регистре. Данные о текущих и завершенных исполнительных делах и арестах, установленных в производстве, можно видеть на постоянной основе. Процедура исполнения станет более прозрачной», - заявил советник службы фрилансеров Министерства юстиции Александр Логусов.

При формировании плана создания регистра предполагалось, что он будет завершен к 1 января. На сегодняшний день регистр полностью разработан, имеются все необходимые для его заполнения данные, однако их отображение участникам процесса еще требует подготовки. Как и любой крупный ИТ-проект, запуск реестра требует координации деятельности нескольких партнеров. В настоящее время деятельность Министерства юстиции направлена на скорейшее предоставление участникам процесса и общественности доступа к среде самообслуживания регитра.

О запуске регистра будет объявлено на сайте Министерства юстиции.