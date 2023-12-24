Ситуацию на дорогах осложнят снегопады

Крупные шоссе во второй половине дня в воскресенье преимущественно влажные от реагентов, на севере страны небольшой снег, что осложняет ситуацию на дорогах. Температура минусовая.

По прогнозу погоды вечером в воскресенье в ночь на понедельник ожидается облачная погода, до полуночи местами небольшой снег, около полуночи на островах запада страны снегопады, которые распространятся на материк. На островах мокрый снег, в Западной Эстонии местами метель. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье около нуля. На дорогах гололедица.