Полиция ищет 52-летнего Оливера, пропавшего в Курессааре

Близкие сообщили полиции, что Оливер покинул дом вчера, 23 декабря, около 20:00, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчину в последний раз видели вчера вечером в Курессааре на улице Хейна, идущим в сторону реки Пыдусте.

Полицейские проверили различные адреса в Курессааре, проехали по улице Хейна до устья реки Пыдусте и проверили местоположение телефона, но до сих пор найти мужчину не удалось. В поисках был задействован дрон Департамента окружающей среды, а сегодня морские спасатели-добровольцы проверяют берега реки Пыдусте.

Рост Оливера примерно 175 см, он худощавого телосложения, с светло-каштановыми волосами. На нем может быть светлая футболка, джинсы, выцветшая коричневато-серая кепка и тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Оливера, или что-то знает о его передвижении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.