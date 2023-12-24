Пропавший в декабре в Курессааре Оливер был найден мертвым

Близкие сообщили полиции, что Оливер покинул дом 23 декабря около 20:00, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчину в последний раз видели вчера вечером в Курессааре на улице Хейна, идущим в сторону реки Пыдусте.

Полицейские проверили различные адреса в Курессааре, проехали по улице Хейна до устья реки Пыдусте и проверили местоположение телефона, но до сих пор найти мужчину не удалось. В поисках был задействован дрон Департамента окружающей среды, а сегодня морские спасатели-добровольцы проверяют берега реки Пыдусте.

10 марта полиция сообщила, что, к сожалению, в воскресенье вечером пропавший в Курессааре Оливер был найден мертвым в устье реки Тори группой волонтеров.

Оснований подозревать в его смерти преступление нет, а точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.