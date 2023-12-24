Обстановка улучшилась: на лед Чудского озера вновь можно выходить

Запрещено также выходить на лед на участке между деревней Смольница и истоком реки Нарвы и находиться на льду ближе, чем на километр к устью Эмайыги.

Запрещено приближаться по льду ближе 200 метров к устьям других рек. Также запрещено находиться на льду в юго-восточной части Пийрисааре и на участке между Пийрисааре и материком от мыса Ухтинина до Меэрапалу.

Нельзя выходить пешком или на вездеходе на лед озер Теплогои, Псковского, Пабра, Ванику, Крийва, Паттина и реки Нарва.