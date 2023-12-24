«Один случай на миллион». Американка с двойной маткой родила двух детей за два дня

32-летняя Келси Хэтчер родила одну дочь во вторник, а вторую - в среду. Этот произошло в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB).

Девочки считаются близнецами, однако дни рождения у них не совпадают, что встречается нечасто.

По словам Хэтчер, семья вернулась домой, чтобы «насладиться праздниками». Ранее она предполагала, что рожать придется как раз на Рождество.

Акушер из UAB подтвердил, что мать и новорожденные чувствуют себя хорошо, и сказал Би-би-си, что большинство людей ее профессии «проходят через всю карьеру и никогда не видят» такую редкую беременность.

В 17 лет Хэтчер сообщили, что у нее двойная матка (лат. uterus didelphys).

По данным UAB, это редкая врожденная аномалия, встречающаяся у 0,3% женщин. А вероятность забеременеть с плодами в обеих матках была еще меньше, «одна на миллион», как сказали врачи UAB.

Подобные случаи в мире крайне редки. В 2019 году врач из Бангладеш сообщил Би-би-си, что женщина родила близнецов почти через месяц после преждевременных родов ребенка из другой матки.

Три предыдущие беременности протекали у Хэтчер вполне нормально. В этот раз она считала, что беременна только одним ребенком - до тех пор, пока ультразвуковое обследование не показало, что во второй матке тоже развивается эмбрион.

«Мы просто не могли в это поверить», - вспоминает она.